Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8828 RUR   0.0266 GBR   2.2019 TRY   0.2962

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.05 -0.67 Brent 62.44 -0.86

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.11.2019 19:24

НАТО следит за ростом военного потенциала Китая, но не намерена развертывать свои силы в регионе - Столтенберг

Главы МИД стран НАТО в среду в рамках подготовки к саммиту организации в Лондоне 3-4 декабря обсудят, в числе прочих проблем, наращивание военного потенциала Китая, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не делаем ничего такого, что угрожало бы какой-либо другой стране в мире. И нет ни планов, ни предложений или намерений развернуть силы НАТО в Китайском море", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе по случаю совещания глав МИД стран альянса 20 ноября.

Так он ответил на вопрос, не воспримет ли Китай повышенное внимание НАТО к себе как угрожающее действие.

"Но мы видим, что Китай - это крупнейшая экономика, второй крупнейший оборонный бюджет. Китай инвестирует в развитие своих военных сил и средств, включая сверхвысокие технологии, самолеты, а также в мощнейшую систему баллистических межконтинентальных ракет", - продолжил генсек НАТО.

Он также отметил инвестиции Китая в европейские инфраструктуры, Крайний Север, киберпространство.

"Поэтому мы должны оценить последствия для нашей безопасности такого наращивания в Китае. И как это будет влиять на Европу. Должны оценить всё это", - пояснил Столтенберг.

Генсек добавил, что и США обеспокоены таким наращиванием потенциала Китая. В связи с этим, считает он, тем более важно единство союзников, учитывая вклад Соединенных Штатов в бюджет НАТО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, КИТАЙ, ГЕНСЕК


Похожие новости


В НАТО считают Китай не угрозой, но вызовом - Столтенберг У ШОС и НАТО разные задачи - МИД КНР В НАТО приветствовали бы финансовый вклад РФ и Китая в поддержку афганских сил безопасности после вывода международных сил

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]