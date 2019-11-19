НАТО следит за ростом военного потенциала Китая, но не намерена развертывать свои силы в регионе - Столтенберг

Главы МИД стран НАТО в среду в рамках подготовки к саммиту организации в Лондоне 3-4 декабря обсудят, в числе прочих проблем, наращивание военного потенциала Китая, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы не делаем ничего такого, что угрожало бы какой-либо другой стране в мире. И нет ни планов, ни предложений или намерений развернуть силы НАТО в Китайском море", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе по случаю совещания глав МИД стран альянса 20 ноября.
Так он ответил на вопрос, не воспримет ли Китай повышенное внимание НАТО к себе как угрожающее действие.
"Но мы видим, что Китай - это крупнейшая экономика, второй крупнейший оборонный бюджет. Китай инвестирует в развитие своих военных сил и средств, включая сверхвысокие технологии, самолеты, а также в мощнейшую систему баллистических межконтинентальных ракет", - продолжил генсек НАТО.
Он также отметил инвестиции Китая в европейские инфраструктуры, Крайний Север, киберпространство.
"Поэтому мы должны оценить последствия для нашей безопасности такого наращивания в Китае. И как это будет влиять на Европу. Должны оценить всё это", - пояснил Столтенберг.
Генсек добавил, что и США обеспокоены таким наращиванием потенциала Китая. В связи с этим, считает он, тем более важно единство союзников, учитывая вклад Соединенных Штатов в бюджет НАТО.
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