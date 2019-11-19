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ТЭК 19.11.2019 15:56

Джалилов возглавил ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан»

Генеральным директором ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» назначен Заур Джалилов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Джалилов сменил на этом посту Айдара Абдуллина, который перешел в ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» на должность главного инженера.

Джалилов ранее занимал должность менеджера по коммерческим вопросам в LUKOIL Italia S.r.l. (Рим).

ПАО «ЛУКОЙЛ» работает в нефтегазовом секторе Азербайджана с 1994 года, когда Компания вошла в свой первый международный проект по разработке нефтяного месторождения Азери-Чираг-Гюнешли, одного из крупнейших месторождений в азербайджанском секторе Каспия. ЛУКОЙЛ стал первой из крупных российских бизнес-структур, начавших свою деятельность в Азербайджане.

В настоящее время компания участвует в разработке шельфового газоконденсатного месторождения Шах-Дениз, расположенного в акватории Азербайджана на юго-западе Каспийского моря. Шах-Дениз — один из самых крупных и капиталоемких нефтегазовых проектов в мире.

С 1995 года ЛУКОЙЛ также развивает в Азербайджане собственную сбытовую сеть автозаправочных комплексов (АЗК), отвечающих мировым стандартам. Компания также владеет нефтебазой, обеспечивающей перевалку 120 тыс. тонн нефтепродуктов в год.

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]