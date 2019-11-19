Джалилов возглавил ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан»

Генеральным директором ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» назначен Заур Джалилов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
Джалилов сменил на этом посту Айдара Абдуллина, который перешел в ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» на должность главного инженера.
Джалилов ранее занимал должность менеджера по коммерческим вопросам в LUKOIL Italia S.r.l. (Рим).
ПАО «ЛУКОЙЛ» работает в нефтегазовом секторе Азербайджана с 1994 года, когда Компания вошла в свой первый международный проект по разработке нефтяного месторождения Азери-Чираг-Гюнешли, одного из крупнейших месторождений в азербайджанском секторе Каспия. ЛУКОЙЛ стал первой из крупных российских бизнес-структур, начавших свою деятельность в Азербайджане.
В настоящее время компания участвует в разработке шельфового газоконденсатного месторождения Шах-Дениз, расположенного в акватории Азербайджана на юго-западе Каспийского моря. Шах-Дениз — один из самых крупных и капиталоемких нефтегазовых проектов в мире.
С 1995 года ЛУКОЙЛ также развивает в Азербайджане собственную сбытовую сеть автозаправочных комплексов (АЗК), отвечающих мировым стандартам. Компания также владеет нефтебазой, обеспечивающей перевалку 120 тыс. тонн нефтепродуктов в год.
А.Азизов
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