Президенты России и Швейцарии проведут переговоры в Москве

21 ноября в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером, который посетит Россию с рабочим визитом.
Будут обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития российско-швейцарского сотрудничества, а также некоторые актуальные темы международной повестки дня, сообщила пресс-служба Кремля.
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