Президенты России и Швейцарии проведут переговоры в Москве

21 ноября в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером, который посетит Россию с рабочим визитом.

Будут обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития российско-швейцарского сотрудничества, а также некоторые актуальные темы международной повестки дня, сообщила пресс-служба Кремля.