Премьеры Азербайджана и Казахстана дали старт строительству ВОЛС по дну Каспия

Премьер-министры Азербайджана и Казахстана Али Асадов и Аскар Мамин дали старт строительству TransCaspian Fiber Optic (TCFO) - волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между двумя странами по дну Каспийского моря, сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана во вторник.
"Проект является трансконтинентальным и создаст цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией. Прокладку кабеля по дну Каспийского моря длиной около 380-400 км осуществят АО "Транстелеком", KazTransCom и азербайджанский оператор связи AzerTelecom. ВОЛС будет сдана в эксплуатацию к концу 2021 года, она позволит передавать данные емкостью не менее 4-6 терабит/с", - отмечается в информации.
Также Мамин и Асадов обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, космической и культурно-гуманитарной сферах.
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