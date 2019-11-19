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Транспорт и связь 19.11.2019 16:15

Премьеры Азербайджана и Казахстана дали старт строительству ВОЛС по дну Каспия

Премьер-министры Азербайджана и Казахстана Али Асадов и Аскар Мамин дали старт строительству TransCaspian Fiber Optic (TCFO) - волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между двумя странами по дну Каспийского моря, сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана во вторник.

"Проект является трансконтинентальным и создаст цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией. Прокладку кабеля по дну Каспийского моря длиной около 380-400 км осуществят АО "Транстелеком", KazTransCom и азербайджанский оператор связи AzerTelecom. ВОЛС будет сдана в эксплуатацию к концу 2021 года, она позволит передавать данные емкостью не менее 4-6 терабит/с", - отмечается в информации.

Также Мамин и Асадов обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, космической и культурно-гуманитарной сферах.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, КАСПИЙ, ВОЛС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]