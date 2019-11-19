Активы страхового рынка Азербайджана в I полугодии 2019г выросли на 9,7%, капитализация – на 8,2%

Активы страхового сектора Азербайджана (включая активы страховых, перестраховочных и брокерских компаний – ИФ) по итогам I-го полугодии 2019 года составили 1 млрд 158 млн 739,4 тыс. манатов, что на 9,7% больше показателя на конец 2018 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.

При этом 401,824 млн манатов (38% активов) аккумулировано на банковских счетах, 310,227 млн манатов (29,4%) – в долгосрочных финансовых активах, 99,6 млн манатов (9,4%) – в дебиторской задолженности, остальное – в прочих активах.

Совокупный уставный капитал страхового сектора на начало июля 2019 года составил 361,764 млн манатов, что на 8,2% больше показателя на конец 2018 года.

Страховые резервы сектора на 30 июня 2019 года составили 617,371 млн манатов (рост на 17,9%), нераспределенная прибыль – 79,821 млн манатов (спад на 38,6%).

На 1 июля 2019 года в страховом секторе страны зарегистрировано 34 юридических лица, из которых 33 являются частными юрлицами (в 8 компаниях имеется иностранный капитал - ИФ). В том числе, 22 страховая компания, 1 – перестраховочная и 11 – брокерских.

В январе-июне средняя заработная плата в страховом секторе Азербайджана составила 1 тыс. 502,8 манат, что на 16,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

А.Мамедов