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19.11.2019 16:47

ГААД получит 5 млн манатов на реконструкцию автодороги в центральном регионе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) первичные средства размере 5 млн манатов на реконструкцию автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе (53 км)-Зардаб.

Автомобильная дорога соединяет 24 населенных пункта.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Министерству экономики Азербайджана поручено для завершения реконструкции автодороги, предусмотреть необходимые средства в государственном бюджете 2020 года.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АВТОДОРОГА, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]