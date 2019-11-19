ГААД получит 5 млн манатов на реконструкцию автодороги в центральном регионе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) первичные средства размере 5 млн манатов на реконструкцию автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе (53 км)-Зардаб.
Автомобильная дорога соединяет 24 населенных пункта.
Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.
Министерству экономики Азербайджана поручено для завершения реконструкции автодороги, предусмотреть необходимые средства в государственном бюджете 2020 года.
Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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