ГААД получит 5 млн манатов на реконструкцию автодороги в центральном регионе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) первичные средства размере 5 млн манатов на реконструкцию автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе (53 км)-Зардаб.

Автомобильная дорога соединяет 24 населенных пункта.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Министерству экономики Азербайджана поручено для завершения реконструкции автодороги, предусмотреть необходимые средства в государственном бюджете 2020 года.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков