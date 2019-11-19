Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана в I полугодии 2019г превысила 64 млн манатов

Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана (включая страховые, перестраховочные и брокерские компании – ИФ) в первом полугодии 2019 года составила 64,109 млн манатов, что на 24,5% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.
Доходы страхового сектора в январе-июне сократились по сравнению с первым полугодием 2018 года на 0,7% - до 372,578 млн манатов. При этом страховые взносы сократились на 7,8% - до 403,318 млн манатов, а чистые страховые резервы – на 86,941 млн манатов.
Инвестиционные доходы составили 30,008 млн манатов (рост на 12%), доля перестраховщиков в страховых взносах – 10,042 млн манатов (спад на 26,6%).
Расходы страхового сектора сократились на 4,8% - до 301,285 млн манатов. Страховые выплаты составили 122,142 млн манатов (спад на 2%), выплаты на перестрахование – 75,586 млн манатов (спад на 14,9%), расходы на ведение дела – 87,711 млн манатов (спад на 1%).
В первом полугодии 2019 года страховой сектор выплатил налога на прибыль на сумму 7,185 млн манатов, что на 1,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
На 1 июля 2019 года в страховом секторе страны зарегистрировано 34 юридических лица, из которых 33 являются частными юрлицами (в 8 компаниях имеется иностранный капитал - ИФ). В том числе, 22 страховая компания, 1 – перестраховочная и 11 – брокерских.
А.Мамедов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Президент Азербайджана и король Иордании могут встретиться в декабре – дипломат
Азербайджан и Катар могут осуществлять совместные инвестиции в проекты - Алиев
Взломана база данных отделения Банка Каймановых островов на острове Мэн
Спрос на новогодние туры резко вырос в 2019 году вопреки экономической ситуации в РФ - АТОР
Законопроект об ограничении использования и продажи вейпов и кальянов рекомендован комитетом Думы к принятию в первом чтении
ГААД получит 5 млн манатов на реконструкцию автодороги в центральном регионе Азербайджана
Предприятие по производству растительных масел будет создано на территории Шарурского промквартала
Президент Азербайджана выделил 6 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу и Шемахе
Власти Ирана ставят возобновление работы интернета в зависимость от нормализации обстановки
Эрдоган заявил Трампу, что Турция ни в коем случае не поступится своими интересами по проблеме С-400
Переговоры в "нормандском формате" не исключают прямых контактов между РФ и Украиной - советник Назарбаева
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Международный Нефтяной Саммит Argus пройдет в Азербайджане
В Баку пройдет мастер-класс международного эксперта на тему "Клиенты на всю жизнь"
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы