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Социум 19.11.2019 22:50

В Швеции прекращают расследование в отношении Ассанжа по делу об изнасиловании

Прокуратура Швеции приняла решение прекратить расследование по делу об изнасиловании, начатое в 2010 году в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает во вторник агентство Associated Press.

"Я хочу сообщить о своем решении прекратить предварительное расследование", - заявила заместитель генерального прокурора Ева-Мари Перссон.

В Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании в 2010 году, когда он посещал конференцию в Стокгольме. Сам журналист заявлял, что половой акт был по взаимному согласию. Также Ассанжа в Швеции обвиняли в принуждении и домогательствах, однако эти обвинения были сняты за истечением срока давности.

В первый раз расследование по делу об изнасиловании прекратили в 2017 году. Однако в мае прокуратура Швеции приняла решение возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks по этому делу.

В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Британии. В начале лета его приговорили к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks, который скрывался там порядка семи лет.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, АССАНЖ, РАССЛЕДОВАНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]