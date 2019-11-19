Абшеронская окружная ж/д заработает с 2020г – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии после реконструкции железнодорожной линии Сабунчи-Пиршаги.

Ж/д линия Сабунчи-Пиршаги является частью Абшеронской окружной железной дороги, включающей 17 станций и остановок.

«Мы проделали большую работу в рамках реконструкции железных дорог. По оценкам Всемирного экономического форума (ВЭФ) Азербайджан по качеству железных дорог занимает 34-ое место в мире, по их эффективности – 12-ое место», - сказал Алиев на открытии линии.

По его словам, модернизация железных дорог позволила превратить Азербайджан в международный транспортный центр.

«Мы запустили ж/д Баку-Тбилиси-Карс, работает транспортный коридор Север-Юг, наблюдается существенный рост грузоперевозок. Параллельно модернизируется инфраструктура внутри страны, закуплены современные вагоны швейцарской «Stadler». Считаю эти вагоны самыми красивыми и безопасными в мире», - отметил президент.

Президент подчеркнул, что в 2020 году будет соединена ж/д Сумгайыт–Пиршаги и, таким образом, будет сформирована окружная железная дорога.

Алиев добавил, что в 2020 году в Государственной инвестиционной программе будут предусмотрены средств на расширение железнодорожной сети.

«Железные дороги увеличивают наш экономический потенциал. На линии Баку-Гянджа задействованы скоростные поезда. В настоящее время ведутся работы по строительству скоростной железной дороги Гянджа-Агстафа. Кроме этого, планируется строительство железных дорог до Габалы, Шахдага, планируется реконструкция ж/д Баку-Ялама, Баку-Алят», - сказал президент Азербайджана.

А.Азизов