SOCAR и Equinor планируют ускорить работы по проекту разработки месторождении Карабах на Каспии

Норвежская компания «Equinor» готовится к бурению оценочной скважины на месторождении Карабах в азербайджанском секторе Каспия, сообщает пресс-служба компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

Дальнейшие действия в рамках проекта разработки месторождения Карабах обсудили во вторник в Баку президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и исполнительный вице-президент Equinor ASA Торгрим Рейитан.

«Стороны указали на необходимость ускорения работ по данному проекту и отметили, что в настоящее время ведется подготовка к бурению оценочной скважины на месторождении Карабах с использованием полупогружной буровой установки (Деде Горгуд-ИФ). После оценочного бурения на месторождении будет установлено стационарное морское основание (платформа –ИФ) и начнется добыча», - отмечается в информации.

По данным SOCAR, строительство опорного блока основания осуществляется компанией «Bos Shelf». «Работы в этом направлении находятся на завершающей стадии. Строительство верхних оснований платформы начнется после того, как будет определена концепция этих сооружений», - указывается в сообщении.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили ход реализации проекта разработки блока перспективных структур Дан Улдузу-Ашрафи-Айпара. Отмечалось, что на этой контрактной площади компанией «Caspian Geo» проводятся 2D и 3D сейсмические работы. «Трехмерная сейсмика выполнена на 80% и с декабря начнется процесс обработки и анализа полученных данных», - говорится в информации.

Рейитан в ходе встречи отметил, что проекты Equinor в Азербайджане занимают «важное место» в международном портфеле компании.

«Стороны также обменялись мнениями по текущей ситуации с разработкой блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и будущие планы», - отмечается в сообщении.

Ранее со ссылкой на SOCAR сообщалось, что эксплуатационное бурение скважин с новой добывающей платформы на месторождении Карабах в азербайджанском секторе Каспийского моря начнется в 2022 году.

Equinor в 2019 году проведет 2D и 3D сейсморазведку на контрактном блоке Дан Улдузу-Ашрафи-Айпара. Исследования займут в целом 40-50 дней, из которых двухмерная (2D) сейсмика займет 8-9 дней, трехмерная (3D) – 34-36 дня. 3D сейсморазведка охватит 500-640 кв. метров, 2D - 800 кв. метров.

SOCAR и Equinor 31 мая 2018 года подписали в Баку контракт типа Production Shearing Agreement (PSA, СРП) на разведку и разработку блока перспективных структур Дан-Улдузу-Ашрафи-Айпара и Risk Service Contract на разработку месторождения Карабах.

Для реализации проектов SOCAR и Equinor создали операционную на паритетных долях (50% на 50%).

Договора ратифицированы в Милли Меджлисе Азербайджана 29 июня 2018 года, вступили в силу – 5 июля.

Месторождение Карабах находится в 130 км к востоку от Баку. Извлекаемые запасы контрактной площади оцениваются в 16 млн тонн нефти и 28 млрд кубометров газа. Глубина моря в районе месторождения составляет 180 метров.

Месторождение Ашрафи с запасами в 13 млрд кубометров газа и 17 млн тонн конденсата было открыто в 1999 году. Расположено в 100 км к востоку от Баку. Глубина моря в районе месторождения меняется от 250 до 450 метров.

Н.Аббасова