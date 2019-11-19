Франция построит для Украины 20 патрульных кораблей

Украина и Франция подписали межправительственное соглашение об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"От имени правительства Украины подписали соглашение с министром внутренних дел Франции Кристофом Кастанером (136,5 млн евро) об изготовлении и техподдержке 20 патрульных кораблей. Пять из них и все RIB-лодки (жесткие надувные лодки - "ИФ") построим в Украине. Спасибо Франции за поддержку в укреплении системы морской безопасности и охраны", - написал Аваков на своей странице в Twitter.

Производством 32-метровых патрульных кораблей займется французская компания ОСЕА.

"Каждый четвертый корабль будет изготовлен в Украине. Таким образом, мы защитим акватории наших морей и за счет локализации производства в Украине, ориентировочно, это будет один из николаевских заводов, мы сможем возродить производство катеров с алюминиевым корпусом. Надеемся, что после этой сделки мы на постоянной основе будем производить катера на николаевском заводе", - цитирует министра пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщалось, Аваков обсуждал возможность обновления парка патрульных катеров Государственной пограничной службы Украины с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном. Министр отмечал, что одним из наиболее приемлемых для сотрудничества является предложение французской компании ОСЕА.

Тем временем 18 ноября состоялась передача Россией украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые 25 ноября 2018 года были задержаны вместе с экипажами в ходе инцидента в районе Керченского пролива.

В октябре этого года глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко сообщал, что в планах погранведомства закупить около двух десятков патрульных катеров за счет кредита правительства Франции под гарантии украинского Кабмина в случае достижения сторонами соответствующей договоренности.

В настоящее время, как уточнил Дейнеко, в распоряжении Госпогранслужбы Украины имеются 11 катеров, 20 кораблей и 30 малых катеров, однако "фактически на 82% они устарели".

Катера OCEA FPB 98 имеют длину в 32 метра. По желанию заказчика могут комплектоваться различными боевыми модулями и досмотровой лодкой. Они предусматривают экипаж из 13 человек, максимальная скорость составляет 35 узлов, дальность хода - 1200 миль при скорости в 12 узлов.

Между тем стратегия развития украинских Военно-морских сил до 2035 года включает концепцию так называемого "москитного флота", которая предусматривает строительство или приобретение многофункциональных, скоростных, хорошо вооруженных катеров.

Как отмечал ранее командующий ВМС Игорь Воронченко, первоочередной задачей ВМС ВСУ является обеспечение судоходства и безопасности в прибрежной зоне. "Эти задачи может выполнить "москитный флот" - быстрый, маневренный, который может оперативно действовать в прибрежных точках Азовского и Черного морей: защищать припортовую инфраструктуру, входы в лиманы и устья рек... такой флот - это первый этап нашей стратегии. Второй - построение кораблей морской зоны, которые могут работать в исключительной экономической зоне и за границами Черного моря", - рассказал командующий ВМС в октябре 2018 года.

В начале года сообщалось, что украинский "москитный флот" в 2019 году планируют пополнить тремя боевыми катерами: одним малым бронированным артиллерийским катером (проекта 58155 "Гюрза-М") и двумя десантными катерами (проекта 58503 "Кентавр-ЛК"), заложенными в начале февраля на заводе "Кузня на Рыбальском" в рамках реализации "Стратегии ВМС ВСУ - 2035".