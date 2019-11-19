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ТЭК 19.11.2019 18:20

Азербайджан за 10 месяцев сократил добычу нефти на 3,2%, увеличил газодобычу на 15,9%

Добыча нефти в Азербайджане в январе–октябре 2019 года составила 31 млн 216,2 тыс. тонн, что на 3,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, в общем объеме нефтедобычи в январе-октябре 2019 года на товарную нефть пришлось 31 млн 141,1 тыс. тонн (спад на 3,3%).

В январе-октябре 2019 года в Азербайджане добыто 28 млрд 952,3 млн кубометров газа (рост на 15,9% по сравнению с январем-октябрем 2018 года). При этом добыча товарного газа в отчетный период составила 19 млрд 925,2 млн кубометров (рост на 27,8%).

В 2018 году добыча нефти в Азербайджане составила 38 млн 758 тыс. тонн, газа - 30 млрд 592,2 млн кубометров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]