Азербайджан в январе-октябре увеличил добычу серебра на 22,1%

Добыча серебра в Азербайджане в январе-октябре 2019 года составила 3 тыс. 218,1 кг, что на 22,1% больше показателя за аналогичный период 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
В октябре текущего года добыча серебра в Азербайджане составила 348 кг.
По данным статистики, на 31 октября 2019 года запасы добытого серебра на складах компаний-производителей составляют 36,3 кг.
Добыча серебра в Азербайджане в 2018 года составила 2 тыс. 671,1 кг, что в 3,8 раза больше показателя 2017 года.
Добыча серебра в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт с Anglo Asian Mining PLC.
Кроме этого, добычей занимается ЗАО «AzerGold», созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
А.Азизов
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