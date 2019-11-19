США оказали Азербайджану финансовую помощь на $1,5 млрд - посол в Баку

США сотрудничают с Азербайджаном и Арменией для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил американский посол в Баку Ли Литценбергер.

«Вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта представляет важное значение для США. Отмечу, что я обсуждаю эту тему при каждой своей встрече. США являются одними из сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Вашингтон сотрудничает с обеими сторонами, выражает свою приверженность выполнению обязательств по поиску путей мирного урегулирования конфликта», - сказал Литценбергер, отвечая на вопросы пользователей соцсети Facedook.

По его словам, Вашингтон «очень заинтересован в урегулировании этого конфликта на основе трех принципов Хельсинкского Заключительного акта».

Посол отметил, что с 1992 года США оказали Азербайджану финансовую помощь в размере $1,5 млрд по различным направлениям: безопасность, содействие экономическому развитию, АПК, образование, здравоохранение.

А.Азизов