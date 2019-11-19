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Карабахский конфликт 19.11.2019 18:54

США оказали Азербайджану финансовую помощь на $1,5 млрд - посол в Баку

США сотрудничают с Азербайджаном и Арменией для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил американский посол в Баку Ли Литценбергер.

«Вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта представляет важное значение для США. Отмечу, что я обсуждаю эту тему при каждой своей встрече. США являются одними из сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Вашингтон сотрудничает с обеими сторонами, выражает свою приверженность выполнению обязательств по поиску путей мирного урегулирования конфликта», - сказал Литценбергер, отвечая на вопросы пользователей соцсети Facedook.

По его словам, Вашингтон «очень заинтересован в урегулировании этого конфликта на основе трех принципов Хельсинкского Заключительного акта».

Посол отметил, что с 1992 года США оказали Азербайджану финансовую помощь в размере $1,5 млрд по различным направлениям: безопасность, содействие экономическому развитию, АПК, образование, здравоохранение.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]