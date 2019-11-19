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ТЭК 19.11.2019 19:25

Выход Chevron и ExxonMobil из проектов в Азербайджане не означает снижения интереса США к стране - посол

Посол США в Баку Ли Литценбергер заявил о планах обсудить с властями Азербайджана проведение экономических реформ.

«Президент Ильхам Алиев неоднократно говорил о том, как важно для будущего Азербайджана борьба с коррупцией, обеспечение прозрачности. Это желание требует проведения продолжительных реформ. Надеюсь, что буду иметь возможность встретиться с новоназначенными членами (Администрации президента и правительства – ИФ) и обсудить с ними вопросы реформ», - сказал Литценбергер, отвечая на вопросы пользователей соцсети Facedook.

Посол также выразил удовлетворение тем фактом, что новые лица в руководстве страны получили образование в США. «Я считаю, что этот фактор действительно на пользу Азербайджана», - добавил он.

Литценбергер также прокомментировал выход американских компаний Chevron и ExxonMobil из разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) на Каспии и в трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

«Я не считаю, что это показывает об уменьшении интереса Вашингтона к Азербайджану. Более 25 лет сотрудничества в области энергетики – один из основных направлений сотрудничества двух стран. Что касается коммерческих решений отдельных компаний, то они свободны в своем выборе и их участие на каких-либо рынках исходит из своих интересов», - отметил он.

Посол добавил, что США поддержали строительство «Южного газового коридора» (ЮГК) и этот проект является гарантом обеспечения энергетической безопасности Европы.

Как сообщалось ранее, в течение октября-ноября 2019 года Ильхам Алиев провел ряд кадровых перестановок в Администрации президента и в правительстве с целью ускорения экономических реформ, повышения прозрачности, борьбы с коррупцией, обеспечения устойчивости экономики страны.

Венгерская компания MOL Plc. 4 ноября 2019 года объявила о приобретении доли Chevron в проекте разработки блока АЧГ и в трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) за $1,57 млрд. В частности, MOL подписала соглашение с Chevron Global Ventures, Ltd и Chevron BTC Pipeline, Ltd о приобретении 9,57% акций в проекте АЧГ и 8,9% акций в трубопроводе БТД".

После завершения этой сделки MOL станет третьим акционером (по размеру доли - ИФ) в АЧГ.

По данным MOL, сделка подлежит одобрению со стороны правительства Азербайджана и регулирующих органов и, как ожидается, будет закрыта во II-ом квартале 2020 года.

Как сообщалось ранее, в декабре 2018 года американские компании Chevron и ExxonMobil заявили о планах продать свои доли в АЧГ.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля BP (оператор проекта) составляет 30,37%, Госнефтекомпании Азербайджана - 25%, американских Chevron и ExxonMobil - 9,57% и 6,79%, индийской ONGC - 2,31%, японских Inpex Corp. и Itochu Oil - 9,31% и 3,65% соответственно, норвежской Equinor - 7,27%, турецкой TPAO - 5,73%.

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется на уровне более 500 млн тонн.

На АЧГ приходится 2/3 добычи нефти в Азербайджане.

А.Азизов

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Тэги: США, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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