Литва закупит для своей армии в США две сотни бронированных внедорожников

Литовское агентство, ответственное за военные закупки, 21 ноября подпишет договор с США о приобретении 200 бронированных внедорожников, сообщает во вторник министерство обороны Литвы.
В сообщении отмечается, что подписание договора "увенчает усилия министерства обороны обеспечить литовскую армию продуктом высокого качества, который наилучшим образом отвечает соотношению цены и качества".
Внедорожники JLTV произведет компания Oshkosh Defence.
"Новые внедорожники укрепят имеющиеся мощности литовской армии, повысят мобильность, защиту военных и боевую мощь", - подчеркивают в Минобороны.
Министерство также отмечает, что пока не указывает точной суммы сделки, однако, по предварительным данным, она должна достигать почти 150 млн евро.
Это второе по величине приобретение в истории литовской армии после боевых машин пехоты Boxer, напоминает агентство BNS.
Бронированные внедорожники будут распределены между различными подразделениями армии.
В данный момент литовская армия использует бронированные внедорожники HMMWV и Toyota Land Cruiser 200.
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