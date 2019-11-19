Литва закупит для своей армии в США две сотни бронированных внедорожников

Литовское агентство, ответственное за военные закупки, 21 ноября подпишет договор с США о приобретении 200 бронированных внедорожников, сообщает во вторник министерство обороны Литвы.

В сообщении отмечается, что подписание договора "увенчает усилия министерства обороны обеспечить литовскую армию продуктом высокого качества, который наилучшим образом отвечает соотношению цены и качества".

Внедорожники JLTV произведет компания Oshkosh Defence.

"Новые внедорожники укрепят имеющиеся мощности литовской армии, повысят мобильность, защиту военных и боевую мощь", - подчеркивают в Минобороны.

Министерство также отмечает, что пока не указывает точной суммы сделки, однако, по предварительным данным, она должна достигать почти 150 млн евро.

Это второе по величине приобретение в истории литовской армии после боевых машин пехоты Boxer, напоминает агентство BNS.

Бронированные внедорожники будут распределены между различными подразделениями армии.

В данный момент литовская армия использует бронированные внедорожники HMMWV и Toyota Land Cruiser 200.