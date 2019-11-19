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Дальнее зарубежье 19.11.2019 23:33

Литва закупит для своей армии в США две сотни бронированных внедорожников

Литовское агентство, ответственное за военные закупки, 21 ноября подпишет договор с США о приобретении 200 бронированных внедорожников, сообщает во вторник министерство обороны Литвы.

В сообщении отмечается, что подписание договора "увенчает усилия министерства обороны обеспечить литовскую армию продуктом высокого качества, который наилучшим образом отвечает соотношению цены и качества".

Внедорожники JLTV произведет компания Oshkosh Defence.

"Новые внедорожники укрепят имеющиеся мощности литовской армии, повысят мобильность, защиту военных и боевую мощь", - подчеркивают в Минобороны.

Министерство также отмечает, что пока не указывает точной суммы сделки, однако, по предварительным данным, она должна достигать почти 150 млн евро.

Это второе по величине приобретение в истории литовской армии после боевых машин пехоты Boxer, напоминает агентство BNS.

Бронированные внедорожники будут распределены между различными подразделениями армии.

В данный момент литовская армия использует бронированные внедорожники HMMWV и Toyota Land Cruiser 200.

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Тэги: ЛИТВА, АРМИЯ, США, ВНЕДОРОЖНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]