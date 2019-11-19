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19.11.2019 19:34

Украина ждет прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе по итогам саммита "нормандской четвёрки"

Украина ожидает существенного прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе по результатам саммита "нормандской четвёрки", заявил глава МИД Вадим Пристайко.

"Мы надеемся, что на этой встрече мы достигнем реального прогресса, которого мы ожидали с 2016 года, когда была последняя встреча в "нормандском формате", - сказал Пристайко во вторник на совместной с немецким коллегой Хайко Маасом пресс-конференции в Киеве.

Он подчеркнул, что украинская делегация поедет на "нормандскую" встречу с "открытыми идеями, с открытым разумом". "Мы готовы воспринять разумный компромисс и привезти домой прогресс, к которому так давно стремимся", - сказал Пристайко.

Отвечая на вопрос о необходимости выведения "иностранных вооруженных формирований" из неподконтрольной Киеву территории Донбасса перед встречей в нормандском формате, о чем якобы заявлял один из украинских политиков, Пристайко сказал: "Я не помню, что бы кто-то из украинских политиков такое сказал. Хотя поверьте, каждый из 46 млн украинцев хотел бы, чтобы иностранные вооруженные формирования, незаконные вооруженные формирования, все, кто взял оружие, оставили территорию нашего государства и мы тогда бы мирно смогли решить проблемы, которые у нас есть. Но на сегодняшний момент мы реалисты, мы понимаем, что требовать этого перед нормандской встречей просто нет смысла".

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Тэги: УКРАИНА, НОРМАНДИЯ, ФОРМАТ, ОЖИДАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]