НАТО жив и дееспособен - премьер Эстонии

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) не согласен с высказанной министром внутренних дел Мартом Хельме (Mart Helme) точкой зрения о кризисе в НАТО.

"Безопасность Эстонии обеспечена трансатлантическими связями НАТО. И все, что мы делаем со своими региональными партнерами и союзниками, как Латвия и Литва, исходит из целей укрепления НАТО и единства западных государств", - написал глава правительства во вторник в Фейсбуке.

По его словам, у Эстонии есть план А, Б и С развития самостоятельных сил обороны и членства в НАТО.

"При этом НАТО жизнеспособно и действует как в военном плане, так и политически в Европе и далее", - считает премьер. Он отметил, что у союзников могут быть различные точки зрения, но вместе НАТО делает намного больше, чем "разногласия в контексте альянса".

Позиции Ратаса придерживается и министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).

Комментируя высказывания главы МВД Марта Хельме, он отметил в Фейсбуке, что "альтернативы НАТО нет".

Он подчеркнул, что Эстонии следует сохранять "особые отношения с США" и совместно решать разногласия между союзниками.

"Наши особые отношения с США - это ценность, которую мы должны развивать в ряде областей, чтобы тем самым содействовать союзническим отношениям между Европой и Соединенными Штатами, считает глава МИД.

Во вторник на встрече в Таллине с финскими журналистами министр внутренних дел Март Хельме (Mart Helme) сказал, что в связи с кризисом в НАТО в странах Балтии нужно готовить "планы Б" обеспечения безопасности. По словам Хельме, "у НАТО были свои кризисы в прошлом, он и сейчас в кризисе и мы не знаем, как альянс из него выйдет. Поэтому мы должны постараться, чтобы установить партнерские отношения с определенными государствами".

Эстонский министр, которого цитирует газета Iltalehti, отметил, что Россия всегда была угрозой для Эстонии, и призвал Финляндию поддерживать независимость Эстонии, "что бы вновь не возникла Российская империя". "Отношения с Россией всегда будут сложными", - предупредил Хельме. По его мнению, Россия будет представлять для Эстонии угрозу независимо от установившегося там режима. Так, считает глава МВД Эстонии, при диктатуре в России оттуда исходит угроза силового уничтожения независимости балтийской республики. А при демократии в России, по его словам, появляется визовая свобода, и тогда в Эстонию может "хлынуть поток русских".