Минск рассчитывает на новый этап построения Союзного государства с РФ - Румас

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявляет, что на предстоящем в декабре Высшем государственного совете Союзного государства Белоруссии и России может быть дано начало новому этапу этого интеграционному образованию.

"Эти все решения (по интеграционным "дорожным картам" - ИФ) крайне важны для подготовки Высшего государственного совета Союзного государства, где будет, как видится белорусской стороне, дан старт новому этапу построения Союзного государства", - сказал Румас журналистам во вторник по итогам переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Премьер-министр напомнил, что ранее президенты поручили подготовить новую программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства, а также сформировать пакет договоренностей по решению наиболее актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

"Очень важно объективно оценить опыт прошлых лет и избежать ошибок, двигаясь к новым заданным целям. Предстоит принять важное решение в области формирования единого экономического пространства, в том числе развития финансово-кредитного, топливно-энергетической и транспортной системы", - отметил он.

"В обновленной союзной модели должна прослеживаться ориентированность интеграционных процессов на решение практических задач в первую очередь в экономической сфере. Именно треку союзной интеграции на долгосрочную перспективу мы сегодня уделили основное внимание", - добавил Румас.

Как сообщалось, Минск и Москва в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой.

В настоящее время стороны ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. Ранее премьеры двух стран говорили о том, что программу интеграции и "дорожные карты" к ней планируется представить президентам двух стран к декабрю.