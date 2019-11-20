Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8828 RUR   0.0266 GBR   2.2019 TRY   0.2962

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.05 -0.67 Brent 62.44 -0.86

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.11.2019 09:28

В Вашингтоне ожидают попыток Ирана закупить танки и самолеты у России и Китая после снятия эмбарго ООН

Иран, вероятно, будет предпринимать попытки закупить новейшие истребители и танки в 2020 году, когда истечет срок действия эмбарго ООН на поставку оружия этой стране, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника американских разведслужб.

По данным собеседника агентства, Иран, вероятно, будет закупать танки и самолеты у России и Китая.

По оценке разведывательного управления Минобороны США, Иран нацелен на то, чтобы стать доминирующей силой на Ближнем Востоке, рассказал собеседник агентства. Также в Вашингтоне заявляют, что Иран успешно ведет работу над ракетами и стремительно совершенствуется в создании ударных беспилотников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, ОБОРОНА, ПЛАНЫ


Похожие новости


Трамп: решение Ирана обогащать уран станет очень плохим шагом Помпео призвал весь мир присоединиться к давлению на Иран США ввели санкции против сына аятоллы Хаменеи и генштаба ВС Ирана Аятолла Хаменеи выступил против переговоров Ирана с США Действия США, связанные с введением санкций в отношении Ирана, ведут к развитию терроризма - первый вице-президент Ирана США будут вводить санкции против тех, кто снабжает запрещенными товарами строительный сектор Ирана - госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]