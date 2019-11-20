Главы МИД стран НАТО обсудят ключевые проблемы альянса перед его саммитом в Лондоне

Министры иностранных дел стран НАТО соберутся в среду в штаб-квартире организации в Брюсселе, чтобы завершить подготовку к саммиту Североатлантического альянса, который пройдет в Лондоне 3-4 декабря, объявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Среди союзников существуют различия по ряду вопросов. По таким как торговля, климат и иранская ядерная сделка. И в последнее время - по ситуации на северо-востоке Сирии. Но различия и сомнения среди союзников не являются чем-то новым. Несмотря на них, НАТО становится только сильнее за последние 70 лет, и мы продолжаем обеспечивать безопасность почти миллиарда человек", - сказал Столтенберг журналистам.

Он перечислил основные темы предстоящей министерской встречи.

"Я ожидаю, что министры примут решение признать космическое пространство в качестве сферы операций наряду с сушей, воздушным и киберпространством", - сообщил генсек НАТО. Он пояснил, что космос важен для осуществления альянсом обороны и сдерживания, раннего предупреждения, связи и навигации.

"Наш подход останется оборонительным и будет полностью соответствовать нормам международного права. НАТО не намерена развертывать оружие в космосе. Но мы должны обеспечить надлежащую поддержку для наших миссий и операций"", - пояснил Столтенберг.

Министры также обсудят роль НАТО в борьбе с терроризмом. "Наши миссии по учебной подготовке в Афганистане и Ираке продолжают играть важную роль в предотвращении возрождения ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) и других террористических групп", - продолжил глава альянса.

В повестку дня включена работа НАТО по противодействию гибридным угрозам. "Союзники активизируют свою деятельность, в том числе посредством новых базовых требований к устойчивым телекоммуникациям, включая связь 5G", - сказал генсек.

"Мы также обсудим другие стратегические вопросы, включая Россию, последствия подъема Китая, будущее контроля над вооружениями и энергетическую безопасность", - сообщил Столтенберг.

Отвечая на вопросы, он положительно оценил шаг России, возвратившей Украине военные корабли, задержанные во время "керченского инцидента".

"Я приветствую возвращение украинских кораблей, это Россия должна была сделать уже давно", - заявил генсек НАТО. "Это также может помочь определенному прогрессу в выполнении условий минских соглашений и окажет содействие усилиям, предпринимаемым в рамках "нормандского формата" для устойчивого прогресса в поиске урегулирования кризиса на Украине", - считает Столтенберг.

Министры НАТО проанализируют наращивание военного потенциала Китая.

"Мы не делаем ничего такого, что угрожало бы какой-либо другой стране в мире. И нет ни планов, ни предложений или намерений развернуть силы НАТО в Китайском море", - заверил генсек.

"Но мы видим, что Китай - это крупнейшая экономика, второй крупнейший оборонный бюджет. Китай инвестирует в развитие своих военных сил и средств, включая сверхвысокие технологии, самолеты, а также в мощнейшую систему баллистических межконтинентальных ракет", - сказал глава НАТО.

Он также отметил инвестиции Китая в европейские инфраструктуры, Крайний Север, киберпространство.

"Поэтому мы должны оценить последствия для нашей безопасности такого наращивания в Китае. И как это будет влиять на Европу", - пояснил Столтенберг.

НАТО после краха Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) обсуждает новые инициативы в области контроля над вооружениями, заявил генсек организации. По его словам, в НАТО сожалеют о прекращении действия ДРСМД, но в то же время ведут дискуссии о дальнейших шагах альянса, включая новые меры по контролю над вооружениями.

"Сейчас мы обсуждаем в НАТО наш ответ на (распад ДРСМД - ИФ). И это также включает в себя инициативы по контролю над вооружениями", - сообщил Столтенберг.

Он подчеркнул, что подобный контроль должен быть сбалансированным, а страны-участницы должны придерживаться его условий. В то же время, признал генсек НАТО, еще рано обсуждать, какое место займет в новой системе контроля над вооружениями оружие средней дальности.

"Мы все сожалеем о распаде ДРСМД. Все члены НАТО неоднократно и ясно говорили, что ответственность за крах ДРСМД лежит на России", - напомнил глава альянса.

"НАТО, - заявил он, - остается единственным гарантом европейской и трансатлантической безопасности, и каждый из нас несет ответственность за поддержание и укрепление нашего единства".