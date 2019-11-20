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Район сирийской столицы обстреляли самолеты ВВС Израиля - СМИ

Ракетный обстрел районов Дамаска был совершен самолетами израильских ВВС, сообщило сирийское информационное агентство SANA, ссылаясь на военные источники.

В сообщении говорится, что пуски ракет были осуществлены самолетами из района Голанских высот.

Как сообщалось, сирийские правительственные войска заявили, что сбили в ночь на среду несколько ракет в районе Дамаска, сообщают арабские СМИ.

Пользователи соцсетей, со своей стороны, публикуют фото и видеоролики, на которых, по их утверждениям, видно, как в небе взрываются перехваченные ракеты. Также встречаются фотографии взрывов на земле, что может указывать на то, что часть ракет все же достигла цели.

По некоторым данным, мишенью ударов мог быть используемый Ираном военный объект к югу от Дамаска. На нем, среди прочего, размещено ракетное вооружение.

В то же время, пресс-служба израильской армии подтвердила нанесение ударов по целям "иранских сил Корпуса стражей исламской революции и сирийского режима" в ответ на пуск четырех ракет по Израилю иранскими военными с территории Сирии рано утром в среду.

"Атака была осуществлена в ответ на пуск ракет иранскими силами Корпуса стражей с сирийской территории", - говорится в заявлении армии.

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Тэги: СИРИЯ, СТОЛИЦА, ИЗРАИЛЬ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]