Манат подорожал к евро, стабилен к рублю и доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 ноября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 20 ноября ЦБА установил 1,8823 манат/1EUR (19 ноября – 1,8828/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 ноября сохранил на 0,0266 манат/1RUB.

Б.Рустамбеков