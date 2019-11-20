Манат подорожал к евро, стабилен к рублю и доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 ноября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 20 ноября ЦБА установил 1,8823 манат/1EUR (19 ноября – 1,8828/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 ноября сохранил на 0,0266 манат/1RUB.
Б.Рустамбеков
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