ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 23 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза», - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных территорий Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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