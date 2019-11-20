Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8828 RUR   0.0266 GBR   2.2019 TRY   0.2962

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.05 -0.67 Brent 62.44 -0.86

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 20.11.2019 09:58

Цены на нефть снижаются, Brent торгуется у $60,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в среду, удерживаясь вблизи двухнедельных минимумов на фоне признаков увеличения запасов сырья в США, при этом инвесторы продолжают отслеживать новости, связанные с торговыми переговорами США и Китая.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:34 составляет $60,72 за баррель, что на $0,19 (0,31%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов опустилась на $1,53 (2,45%), до $60,91 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,01 (0,02%) - до $55,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $1,84 (3,23%), до $55,21 за баррель.

Накануне из отчета Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) стало известно, что товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе увеличились на 5,95 млн баррелей.

API собирает данные от операторов нефтехранилищ на добровольной основе, и его показатели не всегда соответствуют официальным цифрам. Отчет министерства энергетики США будет опубликован в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют, что он укажет на рост запасов на 1,5 млн баррелей.

Давление на котировки во вторник оказали сообщения СМИ о том, что Россия, вероятно, не намерена поддерживать более глубокое ограничение добычи нефти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku[email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть дешевеет второй день подряд, Brent на уровне $62,34 за баррель Цены на нефть стабильны около максимумов за 8 недель, Brent на уровне $63,3 за баррель Цены на нефть перешли к снижению, Brent на уровне $61,97 за баррель МЭА немного повысило прогноз роста поставок нефти из не-ОПЕК в 2020г - до 2,3 млн б/с Нефть дорожает на сигналах продвижения переговоров США и КНР, Brent на уровне $62,59 за баррель ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2019 и 2020гг - отчет

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]