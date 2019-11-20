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Макроэкономика 20.11.2019 14:10

Рост ВВП РФ в октябре ускорился до 2,2% - Силуанов

Рост экономики РФ в октябре составил 2,2%, сообщил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов на форуме "Россия зовет!".

"Сейчас мы запускаем национальные проекты, это необычные программы, необычные действия правительства, это вовлечение всей страны в национальные цели развития, которые поставлены президентом и на которые мы все работаем. (. . .) Это работа и с бизнесом, и с регионами, федеральным центром. Это постоянная колоссальная работа, поэтому сейчас мы видим, начинается уже отдача от этих решений. Мы видим, что динамика роста экономики начинает ускоряться. В последний месяц, министерство экономики подтвердит, в октябре 2,2% рост", - сказал он.

Министр отметил, что пока это не устойчивая динамика. "Мы ожидаем пока по этому году наше плановое значение по темпам экономического роста. Этого недостаточно, тем не менее, эта вся машина, которую мы создали, разворачивается и будет давать свои результаты", - сказал Силуанов.

Рост ВВП РФ в сентябре Минэкономразвития оценивало в 2% в годовом выражении по сравнению с 1,7% в августе. В третьем квартале рост ВВП, по расчетам министерства, ускорился до 1,9% в годовом выражении с 0,9% во втором квартале. Рост ВВП по итогам января-сентября 2019 года Минэкономразвития оценило на уровне 1,2%. Прогноз министерства на год предусматривает рост экономики на 1,3%.

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Тэги: РОССИЯ, ВВП, РОСТ, СИЛУАНОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]