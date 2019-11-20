Рост ВВП РФ в октябре ускорился до 2,2% - Силуанов

Рост экономики РФ в октябре составил 2,2%, сообщил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов на форуме "Россия зовет!".
"Сейчас мы запускаем национальные проекты, это необычные программы, необычные действия правительства, это вовлечение всей страны в национальные цели развития, которые поставлены президентом и на которые мы все работаем. (. . .) Это работа и с бизнесом, и с регионами, федеральным центром. Это постоянная колоссальная работа, поэтому сейчас мы видим, начинается уже отдача от этих решений. Мы видим, что динамика роста экономики начинает ускоряться. В последний месяц, министерство экономики подтвердит, в октябре 2,2% рост", - сказал он.
Министр отметил, что пока это не устойчивая динамика. "Мы ожидаем пока по этому году наше плановое значение по темпам экономического роста. Этого недостаточно, тем не менее, эта вся машина, которую мы создали, разворачивается и будет давать свои результаты", - сказал Силуанов.
Рост ВВП РФ в сентябре Минэкономразвития оценивало в 2% в годовом выражении по сравнению с 1,7% в августе. В третьем квартале рост ВВП, по расчетам министерства, ускорился до 1,9% в годовом выражении с 0,9% во втором квартале. Рост ВВП по итогам января-сентября 2019 года Минэкономразвития оценило на уровне 1,2%. Прогноз министерства на год предусматривает рост экономики на 1,3%.
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