Технические консультации по газу ЕС-РФ-Украина состоятся в формате телеконференции

Очередной экспертный раунд трехсторонних консультаций по газоснабжению ЕС-РФ-Украина пройдет в среду в формате телеконференции, подтвердил "Интерфаксу" в Брюсселе, источник, знакомый с обстоятельствами мероприятия.

"Консультации будут дистанционными, в режиме телеконференции. Причины тому - организационные, это позволит выиграть время", - сообщил собеседник агентства.

Предыдущие консультации сторон на техническом уровне состоялись в Брюсселе 8 ноября.

Ранее сообщалось, что министерская трехсторонняя встреча по газу может состояться в конце ноября. Последние консультации на министерском уровне прошли в Брюсселе в конце октября.