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ТЭК 20.11.2019 14:25

Технические консультации по газу ЕС-РФ-Украина состоятся в формате телеконференции

Очередной экспертный раунд трехсторонних консультаций по газоснабжению ЕС-РФ-Украина пройдет в среду в формате телеконференции, подтвердил "Интерфаксу" в Брюсселе, источник, знакомый с обстоятельствами мероприятия.

"Консультации будут дистанционными, в режиме телеконференции. Причины тому - организационные, это позволит выиграть время", - сообщил собеседник агентства.

Предыдущие консультации сторон на техническом уровне состоялись в Брюсселе 8 ноября.

Ранее сообщалось, что министерская трехсторонняя встреча по газу может состояться в конце ноября. Последние консультации на министерском уровне прошли в Брюсселе в конце октября.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, УКРАИНА, ГАЗ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]