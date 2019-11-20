Технические консультации по газу ЕС-РФ-Украина состоятся в формате телеконференции

Очередной экспертный раунд трехсторонних консультаций по газоснабжению ЕС-РФ-Украина пройдет в среду в формате телеконференции, подтвердил "Интерфаксу" в Брюсселе, источник, знакомый с обстоятельствами мероприятия.
"Консультации будут дистанционными, в режиме телеконференции. Причины тому - организационные, это позволит выиграть время", - сообщил собеседник агентства.
Предыдущие консультации сторон на техническом уровне состоялись в Брюсселе 8 ноября.
Ранее сообщалось, что министерская трехсторонняя встреча по газу может состояться в конце ноября. Последние консультации на министерском уровне прошли в Брюсселе в конце октября.
В Азербайджане начали ежегодную операцию "Граница-щит" на границе с РФ - МВД
Президент Азербайджана произвел ротацию глав ИВ Агджабединского и Масаллинского районов
Первый вице-президент Азербайджана и премьер России обсудят двустороннюю повестку
В Берлине на лекции зарезали сына бывшего президента ФРГ Вайцзеккера - СМИ
Азербайджан несколько улучшил позиции в Индексе гражданств
ГААД получит 5 млн манатов на реконструкцию автодороги в центральном регионе Азербайджана
Предприятие по производству растительных масел будет создано на территории Шарурского промквартала
Президент Азербайджана выделил 6 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу и Шемахе
Глава МВД Эстонии отрицает планы Таллина найти альтернативу НАТО
МИД РФ: израильский законопроект о присоединении Иорданской долины противоречит международному праву
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
С участием компании AzerTelecom состоялась церемония начала работ в Казахстане по проекту TransCaspian Fiber Optic
Заур Джалилов назначен новым директором «ЛУКОЙЛ-Азербайджан»
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы