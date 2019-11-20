Инфляция в РФ в 2019г будет близка к 3%, правительству и ЦБ надо работать над повышением совокупного спроса - Орешкин

Инфляция в РФ в 2019 году будет ближе к 3%, правительству и ЦБ нужно координировать свои действия по поддержке совокупного спроса, соответствующего инфляции в 4%, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Сколько не занимайся структурными реформами, важно, чтобы и совокупный спрос соответствовал потенциальному уровню. У нас по этому году инфляция окажется ближе к 3%, это гораздо ниже, чем ожидания, которые были у ЦБ, которые были у нас", - сказал министр.

"Это означает, что по этому году мы определенный объем совокупного спроса недополучили. А что это такое? Это недополученные доходы населением, это недополученная прибыль компаниями, это недополученные доходы бюджета. По нашим оценкам, нехватка совокупного спроса в этом году - больше 1 трлн рублей", - пояснил Орешкин.

"Очевидно, что эта проблема в этом году есть, мы видим, что ЦБ на нее реагирует, все последние действия ЦБ именно на это нацелены. Правительству нужно вместе с ЦБ работать, координировать действия, чтобы совокупный спрос соответствовал инфляции в 4%, и инфляция была стабильной около этого уровня", - заявил глава Минэкономразвития.