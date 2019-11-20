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Макроэкономика 20.11.2019 14:38

Инфляция в РФ в 2019г будет близка к 3%, правительству и ЦБ надо работать над повышением совокупного спроса - Орешкин

Инфляция в РФ в 2019 году будет ближе к 3%, правительству и ЦБ нужно координировать свои действия по поддержке совокупного спроса, соответствующего инфляции в 4%, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Сколько не занимайся структурными реформами, важно, чтобы и совокупный спрос соответствовал потенциальному уровню. У нас по этому году инфляция окажется ближе к 3%, это гораздо ниже, чем ожидания, которые были у ЦБ, которые были у нас", - сказал министр.

"Это означает, что по этому году мы определенный объем совокупного спроса недополучили. А что это такое? Это недополученные доходы населением, это недополученная прибыль компаниями, это недополученные доходы бюджета. По нашим оценкам, нехватка совокупного спроса в этом году - больше 1 трлн рублей", - пояснил Орешкин.

"Очевидно, что эта проблема в этом году есть, мы видим, что ЦБ на нее реагирует, все последние действия ЦБ именно на это нацелены. Правительству нужно вместе с ЦБ работать, координировать действия, чтобы совокупный спрос соответствовал инфляции в 4%, и инфляция была стабильной около этого уровня", - заявил глава Минэкономразвития.

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Тэги: РОССИЯ, ИНФЛЯЦИЯ, СПРОС, ОРЕШКИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]