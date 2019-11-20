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ТЭК 20.11.2019 14:50

Правление Газпрома рассмотрит новую дивидендную политику 5 декабря

Правление "Газпрома" (MOEX: GAZP) рассмотрит новую дивидендную политику 5 декабря.

Уточнённую дату рассмотрения документа сообщил журналистам в кулуарах форума VTB Capital "Россия зовёт!" начальник департамента 816 Александр Иванников.

По его словам, относительно ранее озвученных параметров проекта документа изменений не произошло. В процессе окончательной доработки документа компания работала над формулировками расчета дивидендов, чтобы инвесторы могли самостоятельно определить прогнозные выплаты на основе отчётности по МСФО. Он напомнил, что компания намерена очищать базу расчета дивидендов от бумажной составляющей, которая появляется в результате переоценки валютного долга.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ДИВИДЕНДЫ, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]