Банковский сектор РФ сегодня стабилен - Костин

Российский банковский сектор в настоящее время стабилен, считает глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин.

"Я думаю, что в целом сегодня банковский сектор стабилен. Многие там жаловались, что Центральный банк истратил много денег. Иногда, знаете, подшучивают, что действительно создана новая система государственных банков. Но, на мой взгляд, это было единственное решение в тот период", - сказал Костин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

По мнению главы ВТБ, в тот период "это было единственное решение", которое позволило "не только стабилизировать банковский рынок, но и сказать всем, показать, что Центральный банк полностью контролирует ситуацию, что никакие какие-то там проблемы с конкретным банком, они не будут иметь воздействия на банковский сектор, и Центральный банк всегда справится, даже большой ценой, но справится с этими проблемами, и он их урегулирует".

Костин также прокомментировал ситуацию с растущими требованиями к достаточности капитала банков. "Я думаю, что мы прошли самую трудную страницу или проходим ее с 1 января следующего года, со всеми надбавками и прочим. И дальше, я думаю, у нас есть такой разумный диалог с Центральным банком, с тем, чтобы не перегружать нашу повестку этими вопросами", - сказал финансист.

Он отметил, что ЦБ хочет принять целый ряд мер, которые потребовали бы роста капитала банков для выполнения определенных операций. "Я думаю, что здесь какой-то разумный компромисс будет достигнут. Опять же таки опыт Западной Европы показывает, что там очень жесткий надзор привел к тому, что мы видим, что в Европе очень низкие темпы экономического роста. Невзирая на отрицательные ставки негативные, они не могут добиться экономического роста", - сказал Костин.