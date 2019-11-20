МИД РФ: израильский законопроект о присоединении Иорданской долины противоречит международному праву

Законопроект о присоединении Иорданской долины к Израилю нарушает резолюции Совбеза ООН, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Это в корне противоречит международным решениям, резолюциям Совета безопасности ООН, международному праву", - сказал Богданов журналистам.
Незадолго до парламентских выборов 17 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что собирается распространить суверенитет на долину, если переизберется на пост премьера страны.
После этого заявления член партии "Ликуд" Шарин Хаскель внесла в Кнессет законопроект, который распространяет суверенитет Израиля на еврейские поселения на территории Иорданской долины.
Как сообщает в среду газета The Jerusalem Post со ссылкой на заявление Хаскель, Нетаньяху "полностью поддержал законопроект".
Хаскель отметила, что процесс рассмотрения законопроекта необходимо ускорить и призвала парламентариев из других партий присоединиться к "Ликуд" и поддержать его.
Накануне глава госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти США отныне не будут считать, что строительство израильских поселений на палестинских территориях - это нарушение международного права.
Иорданская долина расположена вдоль реки Иордан - от озера Кинерет, которое еще называется Тивериадским, до Мертвого моря. Далее она простирается до Эйлатского залива. По Иорданской долине проходит самая длинная израильская автомагистраль.
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