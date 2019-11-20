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Внутренняя политика 20.11.2019 14:01

Президент Азербайджана произвел ротацию глав ИВ Агджабединского и Масаллинского районов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Шахина Мамедова главой Исполнительной власти Масаллинского района.

Соответствующее распоряжение Алиев подписал в среду, оно опубликовано на сайте главы государства.

В связи с данным назначением Ильхам Алиев освободил Мамедова с должности главы ИВ Агджабединского района.

Другими распоряжениями Алиев назначил Рафиля Гусейнова новым главой ИВ Агджабединского района. В связи с этим, Гусейнов освобожден с должности главы ИВ Масаллинского района.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИВ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]