Президент Азербайджана произвел ротацию глав ИВ Агджабединского и Масаллинского районов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Шахина Мамедова главой Исполнительной власти Масаллинского района.
Соответствующее распоряжение Алиев подписал в среду, оно опубликовано на сайте главы государства.
В связи с данным назначением Ильхам Алиев освободил Мамедова с должности главы ИВ Агджабединского района.
Другими распоряжениями Алиев назначил Рафиля Гусейнова новым главой ИВ Агджабединского района. В связи с этим, Гусейнов освобожден с должности главы ИВ Масаллинского района.
Б.Рустамбеков
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