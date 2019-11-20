Президент Азербайджана произвел ротацию глав ИВ Агджабединского и Масаллинского районов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Шахина Мамедова главой Исполнительной власти Масаллинского района.

Соответствующее распоряжение Алиев подписал в среду, оно опубликовано на сайте главы государства.

В связи с данным назначением Ильхам Алиев освободил Мамедова с должности главы ИВ Агджабединского района.

Другими распоряжениями Алиев назначил Рафиля Гусейнова новым главой ИВ Агджабединского района. В связи с этим, Гусейнов освобожден с должности главы ИВ Масаллинского района.

Б.Рустамбеков