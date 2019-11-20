Расширен состав правления азербайджанского Bank BTB

Азербайджанский Bank BTB в рамках реализации новой стратегии развития на 2019-2021гг расширил состав правления, говорится в сообщении банка.
«В рамках изменений, в состав правления вошли Ровшан Фархадзаде и Рауф Гурбанов. Фархадзаде был также назначен заместителем председателя правления», - отметили в банке.
Таким образом, в состав правления в настоящее время входят пять человек – председатель Эмиль Рзаев, зампредправления Ровшан Фархад-заде, а также члены правления Вюсал Шахвердиев и Рауф Гурбанов.
ОАО Bank "BTB" в апреле 2010 года получил лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане. Акционерами банка являются три физических лица.
А.Мамедов
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