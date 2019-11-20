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Финансы 20.11.2019 14:12

Расширен состав правления азербайджанского Bank BTB

Азербайджанский Bank BTB в рамках реализации новой стратегии развития на 2019-2021гг расширил состав правления, говорится в сообщении банка.

«В рамках изменений, в состав правления вошли Ровшан Фархадзаде и Рауф Гурбанов. Фархадзаде был также назначен заместителем председателя правления», - отметили в банке.

Таким образом, в состав правления в настоящее время входят пять человек – председатель Эмиль Рзаев, зампредправления Ровшан Фархад-заде, а также члены правления Вюсал Шахвердиев и Рауф Гурбанов.

ОАО Bank "BTB" в апреле 2010 года получил лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане. Акционерами банка являются три физических лица.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНК, ПРАВЛЕНИЕ, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]