Денежные доходы населения Азербайджана в январе-октябре выросли на 6,9%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-октябре 2019 года составили 46 млрд 705,8 млн манатов, что на 6,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-октябре составила 2,6%.
Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-октябре текущего года увеличились на 6% - до 4 тыс. 719,2 манатов.
После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 42 млрд 886,6 млн манатов, что на 6,8% выше показателя за аналогичный период 2018 года.
Номинальные денежные доходы населения в 2018 году увеличились на 9,2%.
А.Мамедов
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