ЦБ Китая снизил базовую ставку до 4,15% с 4,2%

Народный банк Китая (НБК) в среду снизил ставку loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком этим летом, до 4,15% годовых с 4,2% в прошлом месяце.
Эта ставка отражает стоимость кредитов, предоставляемых китайскими банками первоклассным заемщикам сроком на один год.
Ставка по пятилетним кредитам была установлена на уровне 4,80% годовых по сравнению с 4,85% в октябре.
Пятилетняя ставка была снижена впервые с тех пор, как китайский Центробанк в августе текущего года перешел на новый механизм расчета LPR, предусматривающий ее привязку к ставке проводимых регулятором среднесрочных операций кредитования (MTLF), которая считается более близкой к рыночным процентным ставкам.
Начиная с августа НБК устанавливает размер LPR-ставок 20-го числа каждого месяца.
В понедельник китайский ЦБ снизил процентную ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему, впервые с 2015 года. Центробанк также неожиданно влил 180 млрд юаней ($26 млрд) в финансовую систему за счет операций РЕПО в попытке успокоить рынки на фоне ухудшения ситуации в мировой экономике.
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