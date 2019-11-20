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Макроэкономика 20.11.2019 18:06

ЦБ Китая снизил базовую ставку до 4,15% с 4,2%

Народный банк Китая (НБК) в среду снизил ставку loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком этим летом, до 4,15% годовых с 4,2% в прошлом месяце.

Эта ставка отражает стоимость кредитов, предоставляемых китайскими банками первоклассным заемщикам сроком на один год.

Ставка по пятилетним кредитам была установлена на уровне 4,80% годовых по сравнению с 4,85% в октябре.

Пятилетняя ставка была снижена впервые с тех пор, как китайский Центробанк в августе текущего года перешел на новый механизм расчета LPR, предусматривающий ее привязку к ставке проводимых регулятором среднесрочных операций кредитования (MTLF), которая считается более близкой к рыночным процентным ставкам.

Начиная с августа НБК устанавливает размер LPR-ставок 20-го числа каждого месяца.

В понедельник китайский ЦБ снизил процентную ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему, впервые с 2015 года. Центробанк также неожиданно влил 180 млрд юаней ($26 млрд) в финансовую систему за счет операций РЕПО в попытке успокоить рынки на фоне ухудшения ситуации в мировой экономике.

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Тэги: КИТАЙ, ЦБ, СТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]