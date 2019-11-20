Министры энергетики России и Ирана встретятся в Москве

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан посетит в четверг Москву, запланирована его встреча с главой Минэнерго РФ Александром Новаком, сообщило иранское посольство в РФ.

Как следует из сообщения, опубликованного в телеграм-канале иранской дипмиссии, встреча запланирована в рамках заседания российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Ряд экспертов отмечает, что визит Ардаканиана пройдёт на фоне протестных акций, начавшихся в Иране после объявления о повышении цен на бензин в стране на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр).

По данным агентства "Мехр", за два дня беспорядков были подожжены или разграблены 100 отделений банков и 57 магазинов.

Число погибших в ходе беспорядков неизвестно. При этом на фоне протестов в Иране неправительственная организация NetBlocks сообщила о массовом сбое работы проводного и мобильного интернета в стране.