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Манифестанты блокируют в Ираке нефтяные терминалы и месторождения

Участники акций протеста в Ираке пытаются сорвать работу ряда нефтяных терминалов и нефтедобывающих предприятий страны, что угрожает иракскому экспорту нефти, сообщает арабский телеканал "Аль-Арабийя".

В частности, демонстранты заблокировали доступ к порту Умм-Каср на юге Ирака.

По словам сотрудника нефтяной промышленности Ирака из города Эз-Зубайр, "порт Умм-Каср не функционирует, в то время как Басра остается единственным маршрутом для морской торговли". Умм-Каср "блокировали протестующие, и даже служащим не разрешают туда пройти: протестующие останавливают любые машины, включая машины служащих", отметил он.

Согласно данным "Аль-Арабийи", демонстранты также с понедельника блокировали дороги, ведущие к нефтяному месторождению в районе Эз-Зубайра.

Однако, по информации наблюдателей, работа нефтяного месторождения в районе Басры, нефть откуда поступают в КНР, Японию и средиземноморские страны, в основном идет в прежнем режиме.

"Аль-Арабийя" отмечает, что проблемы с нефтяным экспортом в связи с акциями протеста, в особенности, касаются закупок иракской нефти Индией.

25 октября страну охватила вторая волна антиправительственных демонстраций. Тогда жители Ирака, недовольные политикой правительства, вышли на улицы Багдада, а также городов Эд-Дивания и Эн-Насирия. Они выступают против широко распространенной коррупции, нехватки рабочих мест и плохого государственного обеспечения.

Протестующие, впервые заявившие о недовольстве 1 октября, изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в соцсфере, однако демонстранты остались этим недовольны. Теперь они выступают за отставку всего политического руководства, включая самого премьер-министра.

С начала демонстраций 1 октября в Ираке погибли не менее 320 человек, тысячи были ранены.

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Тэги: ИРАК, ПРОТЕСТЫ, НЕФТЬ, ВЛИЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]