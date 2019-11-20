Берлин приветствует трехсторонние консультации по газу

Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль высказался в поддержку трехсторонних консультаций по газу ЕС-РФ-Украина.
"Мы приветствуем эту инициативу трехсторонних контактов и приветствуем тот факт, что Еврокомиссия этим занимается", - сказал Бройль в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".
По его словам, главное, чего ждет Берлин - чтобы Россия и Украина договорились об общем решении. "Мы ожидаем, что обе стороны придут к решению", - заявил Бройль.
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