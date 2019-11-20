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ТЭК 20.11.2019 18:46

Берлин приветствует трехсторонние консультации по газу

Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль высказался в поддержку трехсторонних консультаций по газу ЕС-РФ-Украина.

"Мы приветствуем эту инициативу трехсторонних контактов и приветствуем тот факт, что Еврокомиссия этим занимается", - сказал Бройль в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, главное, чего ждет Берлин - чтобы Россия и Украина договорились об общем решении. "Мы ожидаем, что обе стороны придут к решению", - заявил Бройль.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ЕС, УКРАИНА, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]