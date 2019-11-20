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АПК 20.11.2019 15:02

Азербайджан за 9 месяцев увеличил импорт пшеницы на 34%, экспорт фруктов – на 21,5%

Импорт пшеницы в Азербайджан за январь-сентябрь 2019 года составил 1 млн 112,9 тыс. тонн, что на 34,2% больше показателя 9 месяцев 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $240 млн 747,3 тыс. (рост в 1,6 раза).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 242,3 тыс. тонн сахара сырца и сахара (рост на 39,9%) на сумму $90 млн 305,8 тыс. (рост на 42,6%), растительных масел – 101,7 тыс. тонн (рост на 6%) на сумму $77 млн 403,1 тыс. (спад на 5,8%), чая – 9,888 тыс. тонн (рост на 2,5%) на сумму $38 млн 578,7 тыс. (рост на 3,7%), сливочного масла, прочих масел из молока и пасты – 9,845 тыс. тонн (рост на 13%) на сумму $49 млн 812,6 тыс. (спад на 2,6%).

Наряду с этим, в январе-сентябре текущего года в Азербайджан импортировано 6,169 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (рост на 13,2%) на сумму $19 млн 538,8 тыс. (рост на 17,4%), мяса птицы и продукции из нее – 27,621 тыс. тонн (рост на 9,6%) на сумму $32 млн 19,3 тыс. (рост на 13,5%).

Фруктов в январе-сентябре 2019 года в республику импортировано 81,127 тыс. тонн (рост на 2,7%) на сумму $81 млн 810,2 тыс. (рост на 16,8%), овощей - 16,513 тыс. тонн (рост на 36,3%) на $8 млн 603,7 тыс. (рост на 28,4%), картофеля – 109,2 тыс. тонн (рост на 23,9%) на $28 млн 493 тыс. (рост на 29,2%).

В январе-сентябре 2019 года из Азербайджана на экспорт отправлено 171,3 тыс. тонн овощей (спад на 3%) на сумму $158 млн 785,2 тыс. (рост на 0,3%), фруктов – 149,5 тыс. тонн (рост на 21,5%) на $201 млн 526,8 тыс. (рост на 30,9%).

Кроме того, из Азербайджана в отчетном периоде экспортировано 53,446 тыс. тонн сахара (рост на 49,5%) на сумму $23 млн 176,4 тыс. (рост на 11,6%), растительных масел – 6,737 тыс. тонн (спад на 17,2%) на сумму $5 млн 889,3 тыс. (спад на 15,7%).

Также в январе-сентябре 2019 года Азербайджан экспортировал 7,203 тыс. тонн фруктовых и овощных соков (рост на 33,7%) на сумму $8 млн 143,9 тыс. (рост на 18,2%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 402 тыс. декалитра (спад на 18,7%) на сумму $5 млн 396,7 тыс. (спад на 2,7%), фруктовых и овощных консервов – 4 тыс. 686,9 тонн (спад на 0,4%) на сумму $5 млн 810,1 тыс. (рост на 9%), табака - 4,711 тыс. тонн (рост в 2 раза) на сумму $9 млн 920,5 тыс. (рост на 40,2%).

Б.Рустамбеков

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Тэги: АПК, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ


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