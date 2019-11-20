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ТЭК 20.11.2019 19:00

Власти ФРГ требуют сохранения транзита газа через Украину после запуска "Северного потока 2"

"Северный поток 2" является бизнес-проектом с политической составляющей, и транзит через Украину должен быть сохранен, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Для правительства ФРГ ясно: с "Северным потоком 2" газовый транзит через Украину должен сохраняться", - сказал Зайберт, отвечая в среду на вопрос "Интерфакса".

"Северный поток 2 - это коммерческий проект, у которого есть политическая составляющая", - напомнил Зайберт официальную позицию правительства.

20 ноября в Еврокомиссии запланированы трехсторонние консультации по газу ЕС-РФ-Украина.

По словам Зайберта, Европейский союз таким образом активно участвует в решении проблемы. "Мы делаем то, что можем сделать, чтобы решить эту проблему. Немецкая позиция состоит в том, что после запуска "Северного потока 2" газовый транзит через Украину должен остаться", - сказал Зайберт, напомнив, что правительство ФРГ учредило должность специального уполномоченного по переговорам о газовом транзите через Украину, которую занимает Георг Граф Вальдерзее.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]