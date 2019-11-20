Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8823 RUR   0.0266 GBR   2.195 TRY   0.2978

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.05 -0.67 Brent 62.44 -0.86

Погода в Баку

  ночь день

Регион 20.11.2019 19:13

Рухани обвинил США и Израиль в использовании "подконтрольных сил" на акциях протеста в Иране

США и Израиль использовали в своих интересах отдельные группы протестующих на демонстрациях в Иране, вызванных повышением цен на топливо, заявил в среду иранский президент Хасан Рухани.

"Люди, вышедшие на улицы, были настроены решительно, и оказалось, что среди них было лишь немного хулиганов; но хулиганы были хорошо организованы и вооружены, и они действовали в интересах реакционных региональных сил - сионистов и американцев", - приводит агентство "Мехр" слова президента на заседании кабинета министров.

В то же время, по словам Рухани, "народ Ирана выдержал еще одно историческое испытание", и, несмотря на экономические трудности, с которыми столкнулся Иран, не стал действовать в интересах враждебных сил.

Как напомнил Рухани, ранее руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи заявил, что иранцам удалось "расстроить планы врагов".

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин в стране на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,35 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.

После этого в стране начались протестные акции. Акции протеста зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан.

По данным агентства "Мехр", за два дня беспорядков были подожжены или разграблены 100 отделений банков и 57 магазинов.

Официальное число погибших в ходе беспорядков неизвестно. При этом на фоне протестов в Иране неправительственная организация NetBlocks сообщила о массовом сбое работы проводного и мобильного интернета в стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, БЕСПОРЯДКИ, США, ОБВИНЕНИЯ


Похожие новости


Ситуация с протестами в Иране улучшается, но случаи беспорядков все еще наблюдаются - иранские власти Аятолла Али Хаменеи похвалил сограждан, вышедших на улицы в ответ на беспорядки в Иране Иранские реформисты осуждают акты насилия, считают, что за беспорядками стоят агенты США США пристально следят за ситуацией в Иране - Трамп Враги Ирана делают все, чтобы подорвать существующую власть - аятолла Хаменеи МИД Турции обеспокоен ситуацией в Иране, где продолжаются беспорядки

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]