Казахстан официально не обсуждал с Россией транзит нефти в Белоруссию

Казахстан официально не предлагал России запустить транзит нефти в Белоруссию, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы обсуждали этот вопрос во время визита, на электроэнергетический совет приезжал министр энергетики (Канат - ИФ) Бозумбаев, и он говорил об этих переговорах с белорусской стороной, больше у нас никакой информации у нас нет", - сказал министр.

"Официальных предложений нет никаких", - подчеркнул он.