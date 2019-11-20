Казахстан официально не обсуждал с Россией транзит нефти в Белоруссию

Казахстан официально не предлагал России запустить транзит нефти в Белоруссию, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Мы обсуждали этот вопрос во время визита, на электроэнергетический совет приезжал министр энергетики (Канат - ИФ) Бозумбаев, и он говорил об этих переговорах с белорусской стороной, больше у нас никакой информации у нас нет", - сказал министр.
"Официальных предложений нет никаких", - подчеркнул он.
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