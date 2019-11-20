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ТЭК 20.11.2019 19:27

Казахстан официально не обсуждал с Россией транзит нефти в Белоруссию

Казахстан официально не предлагал России запустить транзит нефти в Белоруссию, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы обсуждали этот вопрос во время визита, на электроэнергетический совет приезжал министр энергетики (Канат - ИФ) Бозумбаев, и он говорил об этих переговорах с белорусской стороной, больше у нас никакой информации у нас нет", - сказал министр.

"Официальных предложений нет никаких", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]