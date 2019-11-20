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Оборона 20.11.2019 15:44

В Азербайджане начали ежегодную операцию "Граница-щит" на границе с РФ - МВД

Правоохранительные органы Азербайджана 20 ноября начали проведение ежегодной операции "Граница-щит" в приграничных с Россией регионах страны, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве внутренних дел.

"Операция, как обычно, проводится правоохранительными органами в северных и северо-западных регионах Азербайджана на основе договоренности с российской стороной. Цель операции - осуществление комплекса организационно-практических мероприятий по обезвреживанию транснациональных организованных преступных групп и членов террористических организаций, выявлению и пресечению каналов поступления оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств», - отметил представитель ведомства.

По его словам, на въездах в районы, где проводится эта операция, установлены полицейские посты.

«Операция завершится 24 ноября», - подчеркнули в МВД.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ГРАНИЦА, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]