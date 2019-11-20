Правоохранительные органы Азербайджана 20 ноября начали проведение ежегодной операции "Граница-щит" в приграничных с Россией регионах страны, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве внутренних дел.

"Операция, как обычно, проводится правоохранительными органами в северных и северо-западных регионах Азербайджана на основе договоренности с российской стороной. Цель операции - осуществление комплекса организационно-практических мероприятий по обезвреживанию транснациональных организованных преступных групп и членов террористических организаций, выявлению и пресечению каналов поступления оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств», - отметил представитель ведомства.

По его словам, на въездах в районы, где проводится эта операция, установлены полицейские посты.

«Операция завершится 24 ноября», - подчеркнули в МВД.

А.Азизов