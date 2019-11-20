Путин: идеи о безуглеводородной энергетике опасны для развития цивилизации

Идеи о безуглеводородной энергетике опасны для развития цивилизации, они могут продвигаться сторонниками определенных бизнес-структур на фоне внимания общества к экологии, заявил в ходе пленарного заседания форума "ВТБ Капитала" "Россия зовёт!" президент России Владимир Путин.

"Когда продвигаются идеи подобного тогда, мне кажется, что здесь вступают в силу даже не интересы подавляющего большинства стран мира в борьбе за экологию, а конкурентные интересы тех, кто продвигает соответствующе идеи на мировом энергетическом рынке. Эти люди ловко встраиваются в сегодняшние тенденции общественного сознания. А надо исходить из реальных вещей. В дальнейшем надо концентрировать ресурсы на развитии возобновляемых источников, которые сохранят природу на многое тысячелетия вперёд для будущих поколений", - сказал он.

"Когда продвигают идеи подобного рода, мне кажется, что человечество опять может оказаться в пещерах. Но только по причине того, что не будет ничего потреблять. И если так всю энергетику свести к нулю или только полагаться на энергию солнца или ветра, приливов - на сегодняшний день технологии таковы, что без углеводородного сырья, без атомной энергетики, без гидроэнергетики мы просто не сможем сохранить свою цивилизацию. Надо же к этому относиться по серьезному, по-взрослому", - отметил Путин.

"Наша цивилизация достаточно активно развивается. И никто не хочет, чтобы как результат этого развития все мы опять оказались в пещерах. Или в результате экологического коллапса или в результате каких-то других непредвиденных обстоятельств", - сказал президент.

"Поэтому мы, разумеется, как ответственные люди, мы в России ощущаем себя таковыми, будем стремиться к тому чтобы баланс нашей энергетики, во всяком случае в России, был как можно более зелёным. Сегодня российский энергобаланс является одним из самых зелёных в мире. Если посмотрел на структуру нашей энергетики, то мы увидим там значительную часть гидроэнергетики, атомной энергетики и газовой генерации. Сегодня в значительной степени на экологию во многих странах мира оказывает влияние в том числе уголь, который сейчас является самым массовым первичным энергоносителем в мире. Больше всего угля сжигается для получения энергии. В этом смысле пренебрежение таким самым чистым углеводородом как газ на мой взгляд является абсолютно странным. Потому что это самый чистый углеводород", - подчеркнул он.