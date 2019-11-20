Alibaba привлекла около $11 млрд в ходе крупнейшего листинга в Гонконге с 2010 года

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. привлек около 88 млрд гонконгских долларов ($11,2 млрд) в ходе размещения акций на Гонконгской фондовой бирже, которое стало крупнейшим в Гонконге за последние девять лет.
В пресс-релизе, опубликованном в среду, компания подтвердила, что предложит инвесторам 500 млн новых обыкновенных акций по цене 176 гонконгских долларов за бумагу, с дисконтом в 2,9% к цене последнего закрытия торгов американскими депозитарными расписками (ADR) Alibaba в Нью-Йорке. Одна ADR соответствует 8 обыкновенным акциям компании.
Из 500 млн акций для розничных инвесторов будет зарезервировано 50 млн, или 10% общего предложения, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Кроме того, предусмотрен опцион на доразмещение еще 75 млн бумаг, в случае реализации которого общий объем размещения достигнет $12,9 млрд.
Размещение акций Alibaba является крупнейшим в Гонконге с 2010 года, отмечает Bloomberg. Это также одно из крупнейших размещений в мире в этом году.
Предполагается, что торги ценными бумагами на бирже начнутся 26 ноября.
Alibaba планирует направить привлеченные в ходе листинга средства на развитие сервиса онлайн-доставки еды Ele.me и туристического онлайн-сервиса Fliggy. Компания также намерена наращивать инвестиции в одну из крупнейших в Китае онлайн-видеоплатформ Youku. Кроме того, она планирует активнее инвестировать в сферу облачных вычислений и машинного обучения.
В 2014 году Alibaba привлекла $25 млрд за счет первичного размещения акций в Нью-Йорке, что стало крупнейшим IPO в мировой истории. По итогам торгов во вторник АDR компании на NYSE подорожали на 0,3%, до $185,25, их стоимость выросла на 35,2% с начала 2019 года.
Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. На Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.
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