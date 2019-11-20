Новак считает, что спрос на нефть в 2020г будет на 1 млн б/с больше этого года

Министр энергетики РФ Александр Новак ожидает роста спроса на нефть в следующем году.
"Я считаю, что здесь нужно ориентироваться на показатели, которые публикуют различные агентства, которые целенаправленно и профессионально занимаются прогнозированием. Они, как я понимаю, сейчас достаточно консервативно относятся к спросу, но часто ошибаются", - сказал министр журналистам.
"Будем смотреть, как будут развиваться события в ежемесячном режиме, потому что много неопределенных факторов - ситуация по торговли между США и Китаем, она может меняться как в одну сторону, так и в другую, это тоже влияет на спрос. Поэтому прогнозировать условно сейчас на целый год, это значит прогнозировать, что в мире ничего не будет происходить, ничего форс-мажорного помимо фундаментальных факторов, а это невозможно", - продолжил он.
"Но я думаю, что всё равно в следующем году спрос будет увеличен на 1 млн б/с по сравнению с прошлым годом", - уточнил Новак.
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