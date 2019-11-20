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ТЭК 20.11.2019 20:23

Новак считает, что спрос на нефть в 2020г будет на 1 млн б/с больше этого года

Министр энергетики РФ Александр Новак ожидает роста спроса на нефть в следующем году.

"Я считаю, что здесь нужно ориентироваться на показатели, которые публикуют различные агентства, которые целенаправленно и профессионально занимаются прогнозированием. Они, как я понимаю, сейчас достаточно консервативно относятся к спросу, но часто ошибаются", - сказал министр журналистам.

"Будем смотреть, как будут развиваться события в ежемесячном режиме, потому что много неопределенных факторов - ситуация по торговли между США и Китаем, она может меняться как в одну сторону, так и в другую, это тоже влияет на спрос. Поэтому прогнозировать условно сейчас на целый год, это значит прогнозировать, что в мире ничего не будет происходить, ничего форс-мажорного помимо фундаментальных факторов, а это невозможно", - продолжил он.

"Но я думаю, что всё равно в следующем году спрос будет увеличен на 1 млн б/с по сравнению с прошлым годом", - уточнил Новак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, СПРОС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]