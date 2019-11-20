Новак: Россия предлагала Украине закупать 15 млрд куб. м газа напрямую

Россия предлагала Украине закупать 15 млрд кубометров газа в год напрямую, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Во время последней консультации мы обсуждали этот вопрос (объём транзита - ИФ), что мы вопрос транзита рассматриваем, в том числе, с учётом объемов на внутренний рынок, напрямую, а не через реверс, потому что это напрямую влияет на объёмы транзита газа. (15 млрд куб. м газа - ИФ) - это примерно те цифры, которые обсуждаются, но естественно, что это, в первую очередь, предмет обсуждения между коммерческими компаниями, между поставщиком и потребителем", - сказал он.