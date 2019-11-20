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ТЭК 20.11.2019 20:36

Новак: Россия предлагала Украине закупать 15 млрд куб. м газа напрямую

Россия предлагала Украине закупать 15 млрд кубометров газа в год напрямую, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Во время последней консультации мы обсуждали этот вопрос (объём транзита - ИФ), что мы вопрос транзита рассматриваем, в том числе, с учётом объемов на внутренний рынок, напрямую, а не через реверс, потому что это напрямую влияет на объёмы транзита газа. (15 млрд куб. м газа - ИФ) - это примерно те цифры, которые обсуждаются, но естественно, что это, в первую очередь, предмет обсуждения между коммерческими компаниями, между поставщиком и потребителем", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ГАЗ, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]