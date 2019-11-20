Новак: Россия предлагала Украине закупать 15 млрд куб. м газа напрямую

Россия предлагала Украине закупать 15 млрд кубометров газа в год напрямую, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Во время последней консультации мы обсуждали этот вопрос (объём транзита - ИФ), что мы вопрос транзита рассматриваем, в том числе, с учётом объемов на внутренний рынок, напрямую, а не через реверс, потому что это напрямую влияет на объёмы транзита газа. (15 млрд куб. м газа - ИФ) - это примерно те цифры, которые обсуждаются, но естественно, что это, в первую очередь, предмет обсуждения между коммерческими компаниями, между поставщиком и потребителем", - сказал он.
Мехрибан Алиева прибыла в Москву с официальным визитом
Посол США в Баку предложил религиозным лидерам Азербайджана и Армении чаще встречаться в рамках урегулирования конфликта в Карабахе
Секретари совбезов стран СНГ обсудили ситуацию в Сирии, Афганистане, а также последствия выхода США из ДРСМД
МГГЭУ откроет в 2020 году филиал в Азербайджане - ректор
В Берлине на лекции зарезали сына бывшего президента ФРГ Вайцзеккера - СМИ
ГААД получит 5 млн манатов на реконструкцию автодороги в центральном регионе Азербайджана
Предприятие по производству растительных масел будет создано на территории Шарурского промквартала
Президент Азербайджана выделил 6 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу и Шемахе
Рухани обвинил США и Израиль в использовании "подконтрольных сил" на акциях протеста в Иране
Манифестанты блокируют в Ираке нефтяные терминалы и месторождения
Депутаты Рады требуют расследовать факты украино-американской коррупции на $7,4 млрд
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Nar защищает своих абонентов от нежелательных сообщений и автоматических подписок
Члены Caspian European Club посетили Центр Инноваций
С участием компании AzerTelecom состоялась церемония начала работ в Казахстане по проекту TransCaspian Fiber Optic
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы