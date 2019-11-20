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Внешняя политика 20.11.2019 18:40

Мехрибан Алиева прибыла в Москву с официальным визитом

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в среду прибыла с официальным визитом в Москву, сообщает государственное информационное агентство «АзерТадж».

Как сообщалось ранее, во время визита, Алиева 21 ноября проведет встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в ходе которой будут обсуждены актуальные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Кроме того, первый вице-президент Азербайджана примет участие в работе X российско-азербайджанского межрегионального форума в Москве, который пройдет 22-23 ноября.

Алиева и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко 23 ноября проведут пленарное заседание Форума в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Форум организован министерством экономического развития РФ совместно с министерством экономики Азербайджана при содействии Фонда Росконгресс.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССИЯ, АЛИЕВА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]