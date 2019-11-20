Мехрибан Алиева прибыла в Москву с официальным визитом

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в среду прибыла с официальным визитом в Москву, сообщает государственное информационное агентство «АзерТадж».
Как сообщалось ранее, во время визита, Алиева 21 ноября проведет встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в ходе которой будут обсуждены актуальные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.
Кроме того, первый вице-президент Азербайджана примет участие в работе X российско-азербайджанского межрегионального форума в Москве, который пройдет 22-23 ноября.
Алиева и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко 23 ноября проведут пленарное заседание Форума в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.
Форум организован министерством экономического развития РФ совместно с министерством экономики Азербайджана при содействии Фонда Росконгресс.
Б.Рустамбеков
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