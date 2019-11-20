Цены на нефть усилили рост на данных о запасах в США, Brent подорожала до $61,88 за баррель

Цены на нефть усилили рост в среду после публикации еженедельного доклада о запасах энергоносителей в США, указавшего на менее существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 МСК в среду составила $61,88 за баррель, что на $0,97 (1,59%) выше уровня предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,98 (1,78%) - до $56,19 за баррель.
Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 15 ноября, выросли на 1,38 млн баррелей, свидетельствуют данные Минэнерго. Американский институт нефти (API) накануне сообщил о значительно более крупном увеличении запасов - на 5,95 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти в США на 1,6 млн баррелей.
Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе упали на 2,3 млн баррелей.
Добыча нефти в Штатах не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на рекордном уровне 12,8 млн баррелей в сутки.
Тем временем, запасы бензина в США на прошлой неделе выросли на 1,76 млн баррелей, дистиллятов - упали на 974 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 750 тыс. баррелей и снижение запасов дистиллятов на 1,4 млн баррелей.
В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры США и Китая. Во вторник президент США Дональд Трамп вновь пригрозил повышением пошлин на китайские товары, если договоренности с КНР в сфере торговли не будут достигнуты. Осложнить переговоры США и Китая также может тот факт, что американский Сенат принял законопроект по ситуации в Гонконге, опасаются эксперты.
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