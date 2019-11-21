Представители Турции и США обсудят в Анкаре проблему с С-400

Турецко-американская встреча по вопросу о закупке Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 пройдет в пятницу в столице Турции, сообщил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
Министр заявил, что у Турции и США "разные точки зрения" на эту сделку.
"В пятницу в Анкаре состоится встреча на эту тему", - сказал Чавушоглу, которого цитирует в четверг "Анадолу".
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду на решение проблемы, связанной с покупкой Анкарой С-400. Трамп подчеркнул, что покупка Турцией современного российского вооружения, такого как С-400, "является проблемой" для Соединенных Штатов. При этом он назвал Анкару важным союзником США и ключевым членом НАТО.
В свою очередь Эрдоган предложил американской стороне сформировать рабочую группу для урегулирования проблемы вокруг приобретенных Анкарой у РФ С-400 с участием министров обороны и советников глав государств двух стран.
США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В итоге США исключили Турцию из программы создания F-35 после покупки Анкарой российских С-400.
Руководство Турции исключило отказ от российских систем С-400.
Ранее на этой неделе постпред США в НАТО Кей Бэйли Хатчисон заявила, что приобретение Турцией С-400 негативным образом повлияет на боеспособность Североатлантического альянса.
"Конечно, мы обеспокоены приобретением Турцией С-400 - российской системы противоракетной обороны", - заявила Хатчисон в ходе телефонного брифинга.
При этом американский дипломат подчеркнула, что факт получения Турцией С-400 "повлияет на совместимость между боевыми системами", стоящими на вооружении стран НАТО, в частности, в отношении американских истребителей-бомбардировщиков F-35.
Хатчисон отметила, что приобретение Анкарой российских С-400 негативно повлияет на турецкую экономику, а именно "экономический и промышленный потенциал Турции ослабнет" по причине исключения из программы F-35.
США все еще надеются, что "Турция откажется от использования и размещения С-400" и "останется хорошим союзником" альянса, сказала посол.
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